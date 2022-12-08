Через війну РФ проти України загинули 443 дитини

443 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Зазначається, що понад 1298 дітей постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.



«Станом на ранок 8 грудня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 443. Зросла кількість поранених - 855», - розповіли прокурори.

Зазначається, що найбільше постраждалих дітей у Донецькій області, таких на Донеччині 426, у Харківській – 267, Київській – 117, Запорізькій – 78, Миколаївській – 77, Херсонській – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 33.



«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», - уточнили у прокуратурі.

Також повідомляється, що 6 грудня під час ракетного обстрілу окупантів села Купріянівка Запорізької області було поранено 15-річну дівчинку. До того ж стало відомо, що 3 грудня через ракетні обстріли військами РФ Бахмута Донецької області отримав поранення 4-річний хлопчик.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ, за даними Офісу генпрокурора, було пошкоджено 2719 навчальних закладів, а 332 з них зруйновано повністю.

Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні розповів, що внаслідок вчорашнього обстрілу російськими окупантами міста Курахове на Донеччині загинули 10 людей.