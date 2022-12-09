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Минэкономики оценивает спад ВВП Украины в ноябре в 41% и за весь год в 33,2%

09 декабря 2022, 12:31

Минэкономики оценивает спад ВВП Украины в ноябре в 41% и за весь год в 33,2%

Российские атаки по энергоинфраструктуре увеличили темпы спада экономики Украины в ноябре этого года к ноябрю пришлого, ориентировочно, до 41%. Об этом в ходе дискуссии Центра экономической стратегии сообщил первый заместить министра экономики Денис Кудин, передает «Интерфакс-Украина».

«Наши ожиданию по ноябрю - минус 41%. Это существенно глубже, чем то, что мы прогнозировали раньше», – сказал он.

Месяцем ранее первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко на встрече с представителями американских СМИ заявила, что российский энерготеррор в октябре увеличил падение ВВП до уровня 39% к октябрю 2021 года, что хуже показателей, которые были в сентябре-августе – 35%.

Кудин также указал, что в целом на этот год прогноз падения ВВП ухудшен до 33,2% с 32%.

«Наш прогноз – минус 33,2%. Мы его несколько ухудшили вследствие атак на энергосистему после 23 ноября и 5 декабря», – отметил он.

Нацбанк Украины в середине октября улучшил оценку спада экономики в этом году с 33,4% до 31,5%, но одновременно ухудшил свой прогноз роста ВВП в следующем году с 5,5% до 4%.

Руководители НБУ на брифинге 8 декабря также сообщили, что российский энерготеррор ухудшил эти ожидания, однако не уточнили насколько.

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