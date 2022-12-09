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Мінекономіки оцінює спад ВВП України у листопаді у 41% та за весь рік у 33,2%

09 грудня 2022, 12:31

Мінекономіки оцінює спад ВВП України у листопаді у 41% та за весь рік у 33,2%

Російські атаки по енергоінфраструктурі збільшили темпи спаду економіки України в листопаді цього року до листопада минулого року, орієнтовно, до 41%. Про це під час дискусії Центру економічної стратегії повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін, передає «Інтерфакс-Україна».

«Наші очікування по листопад – мінус 41%. Це значно глибше, ніж те, що ми прогнозували раніше», – сказав він.

Місяцем раніше перший віце-прем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко на зустрічі з представниками американських ЗМІ заявила, що російський енерготерор у жовтні збільшив падіння ВВП до рівня 39% до жовтня 2021 року, що гірше за показники, які були у вересні-серпні – 35%.

Кудін також зазначив, що загалом на цей рік прогноз падіння ВВП погіршено до 33,2% з 32%.

«Наш прогноз – мінус 33,2%. Ми його дещо погіршили внаслідок атак на енергосистему після 23 листопада та 5 грудня», – зазначив він.

Нацбанк України у середині жовтня покращив оцінку спаду економіки цього року з 33,4% до 31,5%, але водночас погіршив свій прогноз зростання ВВП наступного року із 5,5% до 4%.

Керівники НБУ на брифінгу 8 грудня також повідомили, що російський енерготерор погіршив ці очікування, проте не уточнили, наскільки.

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