ЗМІ: Путін показав, що особисто керуватиме війною проти України

Президент РФ Володимир Путін відвідав об'єднаний штаб родів військ, зустрівся з командувачами та, як наголошується, провів із військовими весь день. Про це повідомляє пресслужба Кремля.



Як зазначають ЗМІ, це перший випадок за майже десять місяців війни проти України, коли президент РФ публічно демонструє настільки глибоке залучення у військові справи. З кадрів, оприлюднених Кремлем, випливає, що на нарадах за участю президента були присутні також міністр оборони РФ Сергій Шойгу, очільник Генштабу Валерій Герасимов і керівник «спецоперації» Сергій Суровікін.



Це перше відоме відвідування Путіним об'єднаного штабу військ з початку війни. До цього президент Росії заслуховував звіти міністра оборони й віддавав накази, які не стосувалися конкретних операцій. Наприклад, практично відразу після вторгнення Путін наказав Шойгу та Герасимову привести сили стримування в особливий режим бойового чергування, а під час зустрічі з Шойгу влітку назвав недоцільним штурм «Азовсталі».



Оприлюднені Кремлем кадри також можна розглядати як спростування чуток про відставку Герасимова.



Також наголошується, що Путін продемонстрував своє велике залучення у військові дії в Україні на тлі появи інформації про підготовку нового наступу російських військ.



Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний вважає, що Росія може здійснити повторну спробу наступу в лютому, «у кращому разі в березні, у гіршому — наприкінці січня».



Дивіться також:



