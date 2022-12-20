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Пограничники показали, как минами обстреляли оккупантов на Луганщине

20 декабря 2022, 14:11

Пограничники показали, как минами обстреляли оккупантов на Луганщине

В Луганской области пограничники с помощью БПЛА обнаружили перемещение российских войск возле одного из временно оккупированных сел и ударили по ним минометами. Об этом сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что российская пехота попыталась закрепиться в населенном пункте, но бойцы Госпогранслужбы не позволили им это сделать. Оккупанты «под свист мин» убежали в промзону. Около семи оккупантов, по данным ГПСУ, укрылись в одном из складских помещений, по которому ударил минометный расчет Сил Обороны Украины.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что до захваченной войсками РФ Кременной украинским военным осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории.

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