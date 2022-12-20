Прикордонники показали, як мінами обстріляли окупантів у Луганській області

У Луганській області прикордонники за допомогою БПЛА виявили переміщення російських військ біля одного з тимчасово окупованих сіл та вдарили по них мінометами. Про це повідомили у ДПСУ.
Зазначається, що російська піхота спробувала закріпитись у населеному пункті, але бійці Держприкордонслужби не дозволили їм це зробити. Окупанти «під свист мін» втекли у промзону. Близько семи окупантів, за даними ДПСУ, сховалися в одному зі складських приміщень, по якому вдарив мінометний розрахунок Сил Оборони України.
Раніше голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив, що до захопленої військами РФ Кремінної українським військовим залишилося кілька кілометрів, але контрнаступ йде повільно через щільну замінованість території.