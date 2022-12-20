Прикордонники показали, як мінами обстріляли окупантів у Луганській області

У Луганській області прикордонники за допомогою БПЛА виявили переміщення російських військ біля одного з тимчасово окупованих сіл та вдарили по них мінометами. Про це повідомили у ДПСУ.

Зазначається, що російська піхота спробувала закріпитись у населеному пункті, але бійці Держприкордонслужби не дозволили їм це зробити. Окупанти «під свист мін» втекли у промзону. Близько семи окупантів, за даними ДПСУ, сховалися в одному зі складських приміщень, по якому вдарив мінометний розрахунок Сил Оборони України.

< /iframe> <hr /> <p>Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай <a href="/uk/news/339454-vsu-nahodyatsya-v-neskolkih-kilometrah-ot-okkupirovnoj-kremennoj-gajdaj" target="_blank" rel="nofollow noopener" a="">, що до захопленої військами РФ Кремінної українським військовим залишилося кілька кілометрів, але поступ йде повільно через щільну замінованість території.</a></p>

Раніше голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив, що до захопленої військами РФ Кремінної українським військовим залишилося кілька кілометрів, але контрнаступ йде повільно через щільну замінованість території.