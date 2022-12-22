Главные события в оккупации 22 декабря

Общество



Не менее 10 300 новых могил появились в Мариуполе и его окрестностях с начала марта по декабрь. Большинство захоронений находятся на кладбище Старый Крым, а общее пространство, занимаемое новыми могилами, составляет более 51 500 квадратных метров.



Оккупационные власти Мариуполя сносят Драмтеатр, подвал которого использовался в качестве убежища для мирных жителей в середине марта. Здание было разрушено почти полностью — российские войска сбросили на него сверхмощную бомбу 16 марта.



В Каховке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, которого россияне назначили «главой» сел Любимовка и Васильевка Каховского района.



На подконтрольной группировке «ЛНР» территории запрещено движение транспортных средств в период действия комендантского часа.



Жителям оккупированной части Донецкой области выдано почти полмиллиона российских паспортов.



Экономика



Хозяйственный суд Запорожской области начал дело о банкротстве металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.



Боевые действия



В результате обстрела донецкого ресторана «Шеш-Беш», в котором бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин праздновал день рождения погибли два человека, один из них — его помощник Михаил Бридасов. Второй погибший — охранник «председателя правительства ДНР» Виталия Хоценко. Еще семь человек получили ранения.



Назначенный оккупантами так называемый «мэр» Иван Горловки Приходько получил ранение во время удара по захваченному войсками РФ Донецку.



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