В оккупированном Мариуполе сносят драмтеатр

Оккупационные власти Мариуполя сносят драмтеатр, подвал которого использовался в качестве убежища для мирных жителей в середине марта.



Здание драмтеатра было разрушено почти полностью — российские войска сбросили на него сверхмощную бомбу 16 марта.



На видео, опубликованном в Telegram, видно, что на месте драмтеатра работает экскаватор, он ровняет с землей остатки здания, в котором, по данным Associated Press, погибли минимум 600 человек от авиаудара российской армии.

В сентябре, что драматический театр в оккупированном Мариуполе, который был разрушен в марте, планирует восстановить Россия в течение трех лет.



В августе сообщалось, что российские оккупанты в мариупольском драмтеатре заливают бетоном тела погибших, а трупный запах пытаются устранить с помощью хлорки.