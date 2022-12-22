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В оккупированном Мариуполе сносят драмтеатр

22 декабря 2022, 20:44

В оккупированном Мариуполе сносят драмтеатр

Оккупационные власти Мариуполя сносят драмтеатр, подвал которого использовался в качестве убежища для мирных жителей в середине марта.

Здание драмтеатра было разрушено почти полностью — российские войска сбросили на него сверхмощную бомбу 16 марта.

На видео, опубликованном в Telegram, видно, что на месте драмтеатра работает экскаватор, он ровняет с землей остатки здания, в котором, по данным Associated Press, погибли минимум 600 человек от авиаудара российской армии.

 

В сентябре, что драматический театр в оккупированном Мариуполе, который был разрушен в марте, планирует восстановить Россия в течение трех лет.

В августе сообщалось, что российские оккупанты в мариупольском драмтеатре заливают бетоном тела погибших, а трупный запах пытаются устранить с помощью хлорки.

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