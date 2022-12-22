Суд начал дело о банкротстве мариупольского меткомбината «Азовсталь»

Хозяйственный суд Запорожской области начал дело о банкротстве металлургического комбината «Азовсталь» во временно оккупированном Мариуполе.



Сообщение об открытии судом производства по делу о банкротстве металлургического предприятия было обнародовано 21 декабря.



Теперь у кредиторов есть 30 дней для подачи заявлений с требованиями к должнику.



Напомним, что завод «Азовсталь», в котором укрывались украинские военные и гражданские, находится в полуразрушенном состоянии — там велись бои.

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Запорожской области 19 декабря открыл дело о банкротстве ЧАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича», назначив подготовительное заседание на 27 февраля следующего года.