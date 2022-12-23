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Зв'язок, медична допомога, світло: Після деокупації у Святогірську налагоджують мирне життя

23 грудня 2022, 14:55

Зв'язок, медична допомога, світло: Після деокупації у Святогірську налагоджують мирне життя

Після деокупації Святогірська 12 вересня місто й вся громада поступово повертаються до мирного життя, проводяться відновлювальні роботи. Про це на брифінгу розповів очільник Святогірської громади, начальник міської військової адміністрації Володимир Рибалкін.

За його словами, за цей час вдалося налагодити мобільний зв'язок, роботу соціальних служб. Працюють підприємці: у сфері продажу продуктів, будматеріалів, також функціонує хлібопекарня.

«Завдяки міжнародним волонтерським організаціям налагоджено надання медичної допомоги. Світло у нас є, інтернет у нас з'явився. Тобто ми повертаємося до мирного життя», — сказав Рибалкін.

Він уточнив, що громада зі світлом — на 80%, є села, де відновлено 100%. Також Рибалкін зазначив, що відновлюються об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, готуються документи щодо відновлення пішохідного мосту через річку Сіверський Донець.

«Щодо води питання складне, тому що розбиті всі потужності насосних станцій і лінії електромереж, які вели до села Сидорове», — поінформував начальник МВА.

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