Армия РФ атаковала на Донецком, Лисичанском и Горловском направлениях. Фото: Павел Кириленко

В течение ночи россияне совершали единичные обстрелы на Донецком, Лисичанском и Горловском направлениях. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«На Донецком направлении ночью под огнем оказалось Островское Кураховской общины — повреждено заведение культуры, магазин и 5 частных домов. Утром россияне обстреляли Авдеевку из Градов – без жертв, объемы разрушений устанавливаем», - рассказал он.

По информации Донецкой ОВА, на Горловском направлении войска РФ ранили 1 человека в Ивановском Бахмутской общины. В Бахмуте российскими снарядами поврежден магазин, в Часов Яре — гараж.

Кроме того Кириленко рассказал, что на Лисичанском направлении были зафиксированы обстрелы в окрестностях Северской общины, также были прилеты по Торскому и Заречному Лиманской общины, обошлось без пострадавших.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.