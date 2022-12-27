Армія РФ атакувала на Донецькому, Лисичанському та Горлівському напрямках. Фото: Павло Кириленко

Протягом ночі росіяни здійснювали поодинокі обстріли на Донецькому, Лисичанському та Горлівському напрямках. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«На Донецькому напрямку вночі під вогнем опинилося Острівське Курахівської громади — пошкоджено заклад культури, крамницю та 5 приватних будинків. Зранку росіяни обстріляли Авдіївку з Градів — без жертв, обсяги руйнувань встановлюємо», - розповів він.

За інформацією Донецької ОВА, на Горлівському напрямку війська РФ поранили 1 особу в Іванівській Бахмутській громаді. У Бахмуті російськими снарядами пошкоджено магазин, у Часовому Яру — гараж.

Крім того Кириленко розповів, що на Лисичанському напрямку було зафіксовано обстріли на околицях Сіверської громади, також були прильоти по Торському та Зарічному Лиманської громади, обійшлося без постраждалих.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні.