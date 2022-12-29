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На восстановление после утреннего удара РФ понадобятся «не недели» — ОП

29 декабря 2022, 16:28

На восстановление после утреннего удара РФ понадобятся «не недели» — ОП

Для восстановления энергосистемы после утренней массированной ракетной атаки РФ нужны «не недели». Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, отметив, что российские войска ударили по нескольким энергообъектам на западе Украины и не только.

Он сказал, что украинские энергетики пытаются восстановить мощности в ближайшее время, по его словам, «это не вопрос недель». Кирилл Тимошенко выразил надежду, что «это удастся сделать очень быстро».

«Не будем уточнять конкретные локации, но из-за этих «прилетов» мы имеем ограничение мощностей энергоснабжения в некоторых регионах. Прежде всего, большие ограничения во Львове и области, в Одессе, где сейчас фактически работает только критическая инфраструктура. Есть также ограничения в Киевском и Харьковском регионах», – сообщил Тимошенко.

Он также рассказал, что в Киеве больших проблем из-за удара войск РФ. Тимошенко допустил, что в столице «уже завтра будет хорошая ситуация».

Сегодня, 29 декабря, армия РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным, РФ применила 69 ракет. Украинские силы уничтожили 54 крылатых ракет, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Из-за ракетной атаки наблюдаются проблемы с энергоснабжением на западе Украины, Одесской и Киевской области.

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