На відновлення після ранкового удару РФ знадобляться «не тижні»— ОП

Для відновлення енергосистеми після ранкової масованої ракетної атаки РФ потрібні «не тижні». Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, зазначивши, що російські війська вдарили по кількох енергооб'єктах на заході України і не тільки.



Він сказав, що українські енергетики намагаються відновити потужності найближчим часом, за його словами, «це не питання тижнів». Кирило Тимошенко висловив сподівання, що «це вдасться зробити дуже швидко».

«Не уточнюватимемо конкретні локації, але через ці «прильоти» ми маємо обмеження потужностей енергопостачання в деяких регіонах. Насамперед, є обмеження у Львові та області, в Одесі, де зараз фактично працює лише критична інфраструктура. Є також обмеження у Київському та Харківському регіонах», – повідомив Тимошенко.

Він також розповів, що в Києві намає великих проблем через удар військ РФ. Тимошенко припустив, що у столиці «вже завтра буде гарна ситуація».

Сьогодні, 29 грудня, армія РФ завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За попередніми даними, РФ застосувала 69 ракет. Українські сили знищили 54 крилатих ракет, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Через ракетну атаку спостерігаються проблеми з енергопостачанням на заході України, Одеської та Київської області.