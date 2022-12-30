Российские военные похитили 30 мэров, 7 из них пропали без вести — Кличко

Российские военные похитили 30 мэров украинских городов, из них семь человек находятся в статусе пропавших без вести. Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко в интервью The Spiegel.



По его словам, российские оккупанты пытались арестовывать мэров и различными методами принуждать их к сотрудничеству.



Кличко при этом отметил, что власти Украины не дали четкого ответа мэрам: нужно ли им покидать свой город, если его захватят оккупанты.



«Ситуация была тяжелая: если ты останешься со своей громадой, ты предатель ... Мы несколько раз обращались к правительству с просьбой дать указания: остаться или эвакуироваться? Но четкого ответа мы не получили‎»‎, — добавил мэр Киева.

В июне российские войска задержали мэра Херсона Игоря Колыхаева. Об этом сообщила его советница Галина Ляшевская. Подробностей похищения она не разглашала.



Двух глав громад Херсонской области освободили из плена российских военных в рамках обмена 28 июня.



В июле сообщалось, что в плену оккупантов остаются 8 глав органов местного самоуправления городов, поселков и сел.