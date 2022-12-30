Російські військові викрали 30 мерів, 7 із них зникли безвісти — Кличко

Російські військові викрали 30 мерів українських міст, із них семеро людей перебувають у статусі зниклих безвісти. Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко у інтерв'ю The Spiegel.



За його словами, російські окупанти намагалися заарештовувати мерів та різними методами примушувати їх до співпраці.



Кличко при цьому зазначив, що влада України не дала чіткої відповіді мерам: чи потрібно їм залишати своє місто, якщо його захоплять окупанти.



«Ситуація була важка: якщо ти залишишся зі своєю громадою, ти зрадник… Ми кілька разів зверталися до уряду з проханням дати вказівки: чи залишитися чи евакуюватися? Але чіткої відповіді ми не отримали»,— додав мер Києва.

У червні російські війська затримали мера Херсона Ігоря Колихаєва. Про це повідомила його радниця Галина Ляшевська. Подробиць викрадення вона не розголошувала.



Двох голів громад Херсонської області звільнили з полону російських військових у рамках обміну 28 червня.



У липні повідомлялося, що у полоні окупантів залишаються 8 голів органів місцевого самоврядування міст, селищ та сіл.