У Рубіжному та Сєвєродонецьку ціни на продукти вдвічі більші, ніж у Луганську

Ціни на продукти в тимчасово окупованих Рубіжному та Сєвєродонецьку вдвічі вищі, ніж у Луганську, який також знаходиться під контролем російських окупаційних військ. Про це повідомляє російське видання Mash на Донбасі.



Так, у Рубіжному та Сєвєродонецьку яйця коштують 85 рублів, найдешевша ковбаса – 800, сало – 400, соняшникова олія – 200, майонез – 150. Набір для олів'є коштує близько 1500 рублів, а ялинка – від 1600 рублів.



Також повідомляється, що, за словами місцевих мешканців, ціни на продукти зростають приблизно на 10 рублів щодня.

Нагадаємо, Рубіжне та Сєверодонецьк були захоплені навесні 2022 року під час повномасштабного вторгнення. Луганськ захоплено з 2014 року.