В Украине официально зарегистрировали почти пять миллионов переселенцев

В Украине официально зарегистрировано 4 867 106 переселенцев, а по международным оценкам количество внутренних переселенцев превышает 7 миллионов граждан. Об этом сообщается в отчете Минреинтеграции за прошлый год.



По данным украинского ведомства, еще более 4 миллионов человек зарегистрировались для получения временной защиты в Европе.



В Минреинтеграции напомнили, что внутренние переселенцы могут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг по фактическому месту жительства. При этом заключение договора найма (аренды) жилья не требуется, а состав домохозяйства указывается заявителем в декларации.