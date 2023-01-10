В Україні офіційно зареєстрували майже п'ять мільйонів переселенців

В Україні офіційно зареєстровано 4867106 переселенців, а за міжнародними оцінками кількість внутрішніх переселенців перевищує 7 мільйонів громадян. Про це повідомляється у звіті Мінреінтеграції за минулий рік.



За даними українського відомства, ще понад 4 мільйони людей зареєструвалися для отримання тимчасового захисту в Європі.



У Мінреінтеграції нагадали, що внутрішні переселенці можуть оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг за фактичним місцем проживання. У цьому укладення договору найму (оренди) житла не потрібно, а склад домогосподарства вказується заявником у декларації.