Минюст подал иск для конфискации активов российского олигарха Дерипаски

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкции о взыскании активов в доход государства к Олегу Дерипаске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Дерипаска, один из самых богатых российских олигархов, миллиардер и приближенный к президенту РФ, контролирует или владеет значительными долями групп компаний «Русал» (один из крупнейших мировых производителей алюминия), «Базовый элемент», «Эн+ групп». Владеет военно-промышленной компанией, осуществляющей контроль над российскими предприятиями, производящими бронетехнику, которую в дальнейшем вооруженные силы РФ используют в войне против Украины.



В процессе установления оснований по запросам Минюста получена информация, что группа «Русал» поставляет алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса, непосредственно осуществляющим разработку, производство и поставку для нужд вооруженных сил РФ военной техники, оружия и боеприпасов. При этом часть алюминиевой продукции производится из сырья украинского происхождения, а именно производства ООО «Николаевский глиноземный завод».



По данным Минюста, Дерипаска через группы связанных компаний владеет значительными активами в Украине: ООО «Николаевский глиноземный завод», ООО «Глуховский карьер кварцитов», ЧАО «Хустский карьер», ЧАО «Жежелевский карьер», ООО «Гуардон Украины», ООО «Компания «Алюминий Украины», ООО «Сервисный центр «Металлург», ООО «ЧАС ИТ», ООО «Охрана МГЗ», ООО «Центр учета Николаев», Николаевский благотворительный фонд «Центр социальных программ», ООО «Запорожжаллюминторг», АО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат», нежилой недвижимостью, техникой и прочее.