Мін’юст подав позов для конфіскації активів російського олігарха Дерипаски

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкції щодо стягнення активів у дохід держави до Олега Дерипаски. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Дерипаска, один із найбагатших російських олігархів, мільярдер і наближений до президента РФ, контролює або володіє значними частками груп компаній «Русал» (один із найбільших світових виробників алюмінію), «Базовий елемент», «Ен+ груп». Володіє військово-промисловою компанією, яка здійснює контроль над російськими підприємствами, що виробляють бронетехніку, яку надалі збройні сили РФ використовують у війні проти України.

У процесі встановлення підстав на запити Мін’юсту отримано інформацію, що група «Русал» постачає алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу, які безпосередньо здійснюють розробку, виробництво та постачання потреб збройних сил РФ військової техніки, зброї та боєприпасів. При цьому частина алюмінієвої продукції виготовляється із сировини українського походження, а саме виробництва ТОВ «Миколаївський глиноземний завод».

За даними Мін’юсту, Дерипаска через групи пов’язаних компаній володіє значними активами в Україні: ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів», ПрАТ «Хустський кар’єр», ПрАТ «Жежелівський кар’єр», ТОВ «Гуардон України», ТОВ «Компанія «Алюміній України», ТОВ «Сервісний центр «Металург», ТОВ «ЧАС ІТ», ТОВ «Охорона МДЗ», ТОВ «Центр обліку Миколаїв», Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм», ТОВ «Запоріжжалюмінторг», АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», нежитловою нерухомістю, технікою та інше.