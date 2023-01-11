На востоке и в центре Украины из-за погоды повысилось потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны, а в результате вырос дефицит мощности. Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00. Уже с 7:00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения», — рассказали в компании.



Отмечается, что в отдельных областях вследствие порывистого ветра есть повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы.



Также в «Укрэнерго» сообщили, что в прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей из-за высокой активности боевых действий.



Кроме того в компании рассказали, что энергосистема Украины пока не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и временной оккупации армией РФ ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.