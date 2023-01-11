На сході та в центрі України через погоду підвищилося споживання електроенергії

Споживання електроенергії в Україні підвищилося через суттєве зниження температури на сході та в центрі країни, а в результаті зріс дефіцит потужності. Про це повідомили в «Укренерго».



«Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби — з 00:00 до 24:00. Вже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми були застосовані аварійні відключення», — розповіли в компанії.



Зазначається, що в окремих областях внаслідок поривчастого вітру є пошкодження в мережах операторів системи розподілу, проводяться ремонтні роботи.



Також в «Укренерго» повідомили, що у прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж через високу активність бойових дій.



Крім того, в компанії розповіли, що енергосистема України поки не в змозі покрити споживання в повному обсязі через пошкодження та тимчасову окупацію армією РФ низки електростанцій, що виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б повною мірою покрити потребу в електроенергії.

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