Готується зробити «крайній ривок» — Данілов про російську армію

Росія готується зробити «крайній ривок» у війні проти України. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ефірі телемарафону.



За його словами, Росія готується до «крайнього ривку», саме з цим пов'язані всі процеси, що стосуються зміни у військовому керівництві РФ.



«Використовували "Вагнера, кадировців, йде на зміну російська армія», — сказав Данілов.



Секретар РНБО України додав, що в Росії «останній дзвінок» — більше не буде на кого змінювати та списувати поразки російських окупаційних військ в Україні. Це може статися як 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, так і у березні.



Також Данілов наголосив, що мобілізація в РФ не припинялася, і це виклик для України — необхідно підготуватися до спроби їхнього наступу.

12 січня Олексій Данілов говорив в ефірі телемарафону про те, що Росія найближчими місяцями піде ва-банк. Раніше в інтерв'ю «Голосу Америки» секретар РНБО розповів, що наступні два-три місяці війни, яку розв'язала Росії проти України, можуть стати вирішальними.