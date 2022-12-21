Данилов: Следующие 2-3 месяца войны могут быть решающими

Следующие два-три месяца войны, которую развязала России против Украины, могут стать решающими. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью «‎Голосу Америки‎».



По его словам, в данный момент войска РФ не могут победить Украину в открытом бою — сейчас они загнаны в тупик.



«И крыса, которая загнана в тупик, является наиболее опасной‎»‎, — добавил Данилов.



Данилов уточнил, что сейчас идет активная подготовка к ближайшим двум-трем месяцам, которые могут быть решающими в войне РФ против Украины. Он также отметил, что Россия поставила на кон все, поэтому она продолжит наступление, а не будет пытаться уменьшить последствия войны для страны.

В России собираются продолжать войну против Украины в следующем году. Об этом на коллегии российского Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



В России хотят увеличить численность Вооруженных сил. Об этом на коллегии российского Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.