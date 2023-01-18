Оккупанты пытались прорваться в Бахмут

Российские военные пытались прорваться в Бахмут, но пограничники остановили атаку. Об этом сообщает МВД Украины.



«В составе Сил обороны Украины подступы к этому городу-крепости обороняют подразделения Госпогранслужбы. Пограничники обнаружили попытки нескольких групп пехоты противника обойти опорный пункт украинских защитников. Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск, наши бойцы навязали оккупантам стрелковый бой и пригласили поддержку», — сообщили детали в ведомстве.



Там добавили, что от обхода рубежа противник вынужденно отказался и попытался захватить позиции пограничного подразделения.



«Огневое поражение захватчиков осуществили пограничники-минометчики и артиллерия ВСУ. Определенный рубеж удержали, активные действия украинских защитников сорвали попытку прорыва оккупантов. Бой длился около двух часов», — сообщили в МВД.



Также в ведомстве отметили, что оккупанты понесли потери.

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