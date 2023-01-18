Окупанти намагалися прорватися в Бахмут

Російські військові намагалися прорватися в Бахмут, але прикордонники зупинили атаку. Про це повідомляє МВС України.



«У складі Сил оборони України підступи до цього міста-фортеці обороняють підрозділи Держприкордонслужби. Прикордонники виявили спроби кількох груп піхоти противника обійти опорний пункт українських захисників. Щоб зупинити маневр російсько-окупаційних військ, наші бійці нав'язали окупантам стрілецький бій і запросили підтримку», — повідомили деталі у відомстві.



Там додали, що від обходу рубежу противник вимушено відмовився і спробував захопити позиції прикордонного підрозділу.



«Вогневе ураження загарбників здійснили прикордонники-мінометники та артилерія ЗСУ. Певний рубіж утримали, активні дії українських захисників зірвали спробу прориву окупантів. Бій тривав близько двох годин», — повідомили в МВС.



Також у відомстві зазначили, що окупанти зазнали втрат.

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