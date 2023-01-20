Удар по Краматорську: Ракета впала біля дитсадка

Краматорськ. Фото: ОВА

У Донецькій області російські сили продовжують вести обстріли. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Зранку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — ракета впала поблизу дитсадка. Наслідки удару встановлюємо», — поінформував очільник області.



Також він опублікував фото з Краматорська:

Крім того, очільник Донеччини повідомив про ситуацію на чотирьох напрямках.



На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар і Богоявленка Вугледарської громади та Веселе Комарської громади.



На Донецькому напрямку впродовж доби фіксувалися обстріли Курахівської громади: у Кураховому пошкоджено будинок, також були «прильоти» по Гірнику та прилеглих селах. На ранок два масовані артобстріли пережила Авдіївка.



На Горлівському напрямку одна людина загинула в Бахмуті, одна людина поранена в Іванівському Бахмутської громади. Вночі постраждав Часів Яр: пошкоджено чотири будинки та дитсадок. Напружена ситуація в Соледарській громаді: під вогнем Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Парасковіївка та околиці Соледара.



На Лисичанському напрямку двоє людей загинули в Дробишевому. Також у громаді чотири будинки пошкоджено в Закотному, обстріляно Лиман, Торське та Зарічне.



Раніше повідомлялося, що в Краматорську прогриміли вибухи.



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