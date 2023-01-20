Німецька розвідка стурбована втратами України в боях за Бахмут — Spiegel

Німецька Федеральна служба розвідки (БНД) стурбована високими втратами українських військ у боях за місто Бахмут на Донеччині. Про це повідомило німецьке видання Spiegel.



За даними журналістів, на секретному засіданні цього тижня БНД повідомила депутатам у Бундестазі, що зараз українська армія щодня втрачає тризначну кількість солдатів у боях з російськими окупантами.



БНД попередила, що взяття Бахмута російськими військами матиме «серйозні наслідки», оскільки дозволить Росії просунутися далі. Німецька розвідка також зазначила, що російська армія діє під Бахмутом з «нещадною жорстокістю».



На засіданні говорилося, що російське командування нині кидає солдатів вперед, «як гарматне м'ясо», і що високі втрати у своїх збройних силах, певне, не грали ролі у тактиці ведення війни Росією.

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Британська розвідка 16 січня зазначала, що один із двох основних українських маршрутів поставок до Бахмуту перебуває під тиском військ РФ.