В Константиновке утром прогремели взрывы

Константиновка. Фото: Telegram

В Константиновке Донецкой области утром прогремели взрывы. Об этом сообщают жители города.



«На фото — последствия от взрывной волны в одном из микрорайонов города. Пострадали дома. Люди целы», — пишут в местном Telegram-паблике.

Смотрите также:



