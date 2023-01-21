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В Константиновке утром прогремели взрывы

21 января 2023, 09:51

В Константиновке утром прогремели взрывы

Константиновка. Фото: Telegram Константиновка. Фото: Telegram

В Константиновке Донецкой области утром прогремели взрывы. Об этом сообщают жители города.

«На фото — последствия от взрывной волны в одном из микрорайонов города. Пострадали дома. Люди целы», — пишут в местном Telegram-паблике.

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