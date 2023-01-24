В ВСУ рассказали, как проходит мобилизация

Мобилизация в Украине началась 24 февраля прошлого года, и продолжается постоянно. ВСУ нуждаются в специалистах в новых образцах вооружения. Об этом заявил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач.



«Никаких волн мобилизации нет. В большинстве случаев граждане сегодня вызываются в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе», — отметил Горбач.



По его словам, личный состав, который ранее не проходил службу, призывается в учебные центры, где проходит обучение по определенным специальностям. После чего военнослужащие прибывают в воинские части на конкретные должности.



«Граждане, которые мобилизуются с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в прохождении службы, могут отправляться сразу в боевые воинские части. Нам сегодня нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям», — заявил Горбач.

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