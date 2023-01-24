У ЗСУ розповіли, як проходить мобілізація

Мобілізація в Україні розпочалася 24 лютого минулого року, і триває постійно. ЗСУ потребують фахівців у нових зразках озброєння. Про це заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.



«Ніяких хвиль мобілізації немає. У більшості випадків громадяни сьогодні викликаються до територіальних центрів комплектування з метою уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію громадянина ухвалюється після висновку медичної комісії про придатність до військової служби», — зазначив Горбач.



За його словами, особовий склад, який раніше не проходив службу, призивається до навчальних центрів, де проходить навчання за певними спеціальностями. Після чого військовослужбовці прибувають у військові частини на конкретні посади.



«Громадяни, які мобілізуються з досвідом військової служби та нетривалою перервою у проходженні служби, можуть вирушати одразу в бойові військові частини. Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. Насамперед мобілізують особовий склад за певними обліково-військовими спеціальностями», — заявив Горбач.

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