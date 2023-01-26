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Полк ССО «Азов» отправляется воевать в Бахмут — Билецкий

26 января 2023, 13:32

Полк ССО «Азов» отправляется воевать в Бахмут — Билецкий

Полк ССО «Азов» официально стал Третьей отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщил основатель полка «Азов», бывший народный депутат Андрей Билецкий.

«Наш боевой путь начинается с самого сложного направления – на Бахмуте. Решающее сражение в этой войне еще впереди. Она нуждается в новых масштабах. Потому военное командование возлагает на нас новую ответственность», - написал он.

Также Билецкий заявил, что «зима будет жаркой», а «Азов» готовит «множество сюрпризов» для оккупантов.

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