Полк ССО «Азов» вирушає воювати в Бахмут — Білецький

Полк ССО «Азов» офіційно став Третьою окремою штурмовою бригадою у складі Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомив засновник полку «Азов», колишній народний депутат Андрій Білецький.

«Наш бойовий шлях розпочинається з найскладнішого напрямку - на Бахмуті. Вирішальна битва у цій війні ще попереду. Вона потребує нових масштабів. Тому військове командування покладає на нас нову відповідальність», - написав він.

Також Білецький заявив, що «зима точно буде спекотною», а «Азов» готує «безліч сюрпризів» для окупантів.

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