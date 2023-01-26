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«Абрамсы» разрешили использовать в Крыму: что известно ►

26 января 2023, 23:43

«Абрамсы» разрешили использовать в Крыму: что известно ►

Вышел наш новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:

  • Вашингтон решил выделить Украине три десятка танков «Абрамс». И разрешил использовать их в Крыму.
  • В Конгрессе США призвали передать Украине ракеты Atacms для прямых ударов по Крыму!
  • Телеканалы ТНТ и СТС показали в Крыму обращение Зеленского — поработали хакеры.
  • Крымский турбизнес несет убытки и готовится провести еще один сезон без авиасообщения.
  • В Севастополе строится новый военный госпиталь на 150 кокко-мест.
  • Крымских «айтишников» могут начать призывать в армию — с них сняли «бронь».
  • В Севастополе решили перейти на раздельный сбор мусора: в чем сложность?
  • В Крым завезли Бруцеллез, заразились 9 человек.

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