«Абрамсы» разрешили использовать в Крыму: что известно ►

Вышел наш новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
- Вашингтон решил выделить Украине три десятка танков «Абрамс». И разрешил использовать их в Крыму.
- В Конгрессе США призвали передать Украине ракеты Atacms для прямых ударов по Крыму!
- Телеканалы ТНТ и СТС показали в Крыму обращение Зеленского — поработали хакеры.
- Крымский турбизнес несет убытки и готовится провести еще один сезон без авиасообщения.
- В Севастополе строится новый военный госпиталь на 150 кокко-мест.
- Крымских «айтишников» могут начать призывать в армию — с них сняли «бронь».
- В Севастополе решили перейти на раздельный сбор мусора: в чем сложность?
- В Крым завезли Бруцеллез, заразились 9 человек.