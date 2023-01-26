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«Абрамси» дозволили використати в Криму: що відомо ►

26 січня 2023, 23:43

«Абрамси» дозволили використати в Криму: що відомо ►

Вийшов наш новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:

  • Вашингтон вирішив виділити Україні три десятки танків «Абрамс». І дозволив використати їх у Криму.
  • У Конгресі США закликали передати Україні ракети Atacms для прямих ударів по Криму.
  • Телеканали ТНТ та СТС показали в Криму звернення Зеленського — попрацювали хакери.
  • Кримський турбізнес зазнає збитків і готується провести ще один сезон без авіасполучення.
  • У Севастополі будується новий військовий госпіталь на 150 коко-місць.
  • Кримських «айтішників» можуть почати закликати до армії — з них зняли «броню».
  • У Севастополі вирішили перейти на роздільний збір сміття: у чому складність?
  • До Криму завезли Бруцельоз, заразилися 9 людей.

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