«Абрамси» дозволили використати в Криму: що відомо ►

Вийшов наш новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:
- Вашингтон вирішив виділити Україні три десятки танків «Абрамс». І дозволив використати їх у Криму.
- У Конгресі США закликали передати Україні ракети Atacms для прямих ударів по Криму.
- Телеканали ТНТ та СТС показали в Криму звернення Зеленського — попрацювали хакери.
- Кримський турбізнес зазнає збитків і готується провести ще один сезон без авіасполучення.
- У Севастополі будується новий військовий госпіталь на 150 коко-місць.
- Кримських «айтішників» можуть почати закликати до армії — з них зняли «броню».
- У Севастополі вирішили перейти на роздільний збір сміття: у чому складність?
- До Криму завезли Бруцельоз, заразилися 9 людей.