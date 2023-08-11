На Таврическом направлении у ВСУ есть движение вперед и успехи

На Таврическом направлении ВСУ продолжают движение вперед, есть успехи. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой «Таврия» Александр Тарнавский.

По его словам, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1464 огневые задачи.



Всего за минувшие сутки потери ВС РФ, как рассказал военный, убитыми, ранеными и пленными составили 257 человек (погибшие — 49, раненые — 208).



«Уничтожены 16 единиц военной техники противника. В частности, 4 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 1 БпЛА, 5 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники. Также были уничтожены 5 складов боеприпасов», — отметил военный.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.