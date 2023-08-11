На Таврійському напрямку у ЗСУ є рух уперед та успіхи

На Таврійському напрямку ЗСУ продовжують рух уперед, є успіхи. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Олександр Тарнавський.

За його словами, артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1464 вогневі завдання.



Усього за минулу добу втрати ЗС РФ, як розповів військовий, убитими, пораненими та полоненими склали 257 осіб (загинули — 49, поранені — 208).



«Знищено 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 3 артилерійських системи та міномети, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 5 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки. Також було знищено 5 складів боєприпасів», — зазначив військовий.

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