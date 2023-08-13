Російська армія обстріляла Херсонщину з авіації та артилерії, є поранені

Російські окупанти в неділю ввечері атакували Білозерку Херсонської області, внаслідок чого жінка та чоловік отримали поранення, пошкоджено 12 будинків. Про це повідомляє прес-служба обласної військової адміністрації.



«Російська армія увечері атакувала Херсонщину. У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу», - йдеться у повідомленні.



Крім того, на Одрадокаменку росіяни скинули три керовані авіабомби. Руйнування зазнали кілька будинків, постраждалих серед цивільних немає.