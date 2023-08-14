Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Представитель судоходной компании рассказал об осмотре россиянами судна в Черном море

14 августа 2023, 21:00

Представитель судоходной компании рассказал об осмотре россиянами судна в Черном море

Представитель турецкой судоходной компании, владеющей судном, подтвердил информацию о том, что 13 августа группа военных РФ осмотрела сухогруз Sukru Okan под флагом Палау в юго-западной части Черного моря, высадившись на борт с вертолета Ка-29. Перед этим оккупанты открывали «предупредительный» огонь из стрелкового оружия. Об этом пишет CNN.

По его словам, утром воскресенья сухогруз был пуст и направлялся к дунайским портам, чтобы транспортировать оттуда зерно в порты Европы и Турции. Должностное лицо объяснило, что это судно сначала должно было плыть в румынский порт Сулина, а затем в украинский в Измаиле. Однако в определенный момент той ночи член экипажа указал пунктом назначения Sukru Okan Измаил.

Как рассказал представитель компании, тогда не находившийся на борту, турецкий экипаж получил сообщение от военного корабля России на пути к украинскому порту, после чего попытался развернуться к территориальным водам Турции и связаться с береговой охраной или другими официальными лицами.

Но вскоре корабль РФ произвел предупредительный выстрел для Sukru Okan и начал следовать за сухогрузом. Впоследствии с вражеского корабля взлетел вертолет, раздалось еще несколько выстрелов, и после этого российские солдаты спустились на борт.

Капитан объяснил военным, что не остановил судно, потому что находится в международных водах.

В течение часа российские военные при сопровождении капитана обыскивали каюты и изучали документы и паспорта членов экипажа. По мнению собеседника CNN, россияне были удовлетворены тем, что все люди на борту оказались турками. На судне экипажу «не угрожали и не предпринимали негативных действий».

После осмотра солдаты сказали капитану Sukru Okan подписать русскоязычный документ. Представитель компании предполагает, что в тексте говорилось об отсутствии раненых и повреждений на борту.

«Поскольку не было никаких негативных последствий и судно не было захвачено, мы решили, что оно должно продолжить свой путь», — добавило должностное лицо, допустив, что подобные инциденты еще будут происходить.

Он также рассказал, что сухогруз уже находится в румынских территориальных водах и ждет разрешения продолжить путь в Измаил от операторов украинского порта.

Минобороны остановило в Черном море иностранное судно, которое шло в порт Измаила в Одесской области. Россия говорит, что один из ее военных кораблей произвел «предупредительные выстрелы» по грузовому судну в Черном море после того, как оно не отреагировало на требование остановиться.

Представитель министерства обороны Турции заявил, что ему известно об инциденте, связанном с направлявшимся в Румынию кораблем и подтвердил, что официальные лица расследуют его.

ТЕГИ

Места
Черное море
Организации
Минобороны России

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:00
«Суд ДНР» приговорил пленного «азовца» к 25 годам колонии
18:32
«ДНР»: При обстреле Донецка и села Кременец пострадали три человека
12:47
Россия отказалась восстанавливать аэропорт Мариуполя в ближайшие годы
23:04
Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 августа
20:08
Жителя оккупированной Луганщины за работу в «МЧС ЛНР» заочно приговорили к 13 годам тюрьмы
19:06
«ДНР»: Мужчина погиб при обстреле Донецка, ранена женщина
17:24
«ДНР»: Два человека ранены утренним обстрелом Горловки
23:54
В России показали новый учебник истории: что написано о войне с Украиной ►
23:41
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 августа
22:10
В СБУ рассказали подробности ночной атаки дронов в Крыму — СМИ
15:48
В оккупированной Макеевке обстрелян полигон ТБО, ранен мужчина
12:24
Студентов привлекут к строительству драматического театра в оккупированном Мариуполе
00:18
Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 августа
21:00
«ДНР»: При обстреле Донецка пострадал еще один мирный житель
18:30
Шесть человек пострадали во время ДТП в оккупированном Мариуполе
17:21
«ДНР»: За неделю из-за обстрелов погибли 11 человек, в том числе один ребенок
14:57
«ДНР»: При обстреле Донецка пострадал мирный житель
23:32
Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 августа
22:00
В Донецке больше не будет «МВД ДНР»
20:02
«ДНР» приговорила к 25 годам колонии еще одного бойца «Азова»
все новости
21:00
Представитель судоходной компании рассказал об осмотре россиянами судна в Черном море
20:11
Зеленский побывал на командных пунктах нескольких бригад в районе Соледара
19:45
Норвегия предоставит Украине системы для борьбы с беспилотниками
19:00
«Суд ДНР» приговорил пленного «азовца» к 25 годам колонии
18:32
«ДНР»: При обстреле Донецка и села Кременец пострадали три человека
18:03
США объявил о выделении 200 млн долларов помощи Украине
16:47
Удар по Юрьевке под Мариуполем: в ВСУ говорят о поражении командного пункта войск РФ (обновлено)
16:00
СБУ установила 15 коллаборационистов, которые готовят выборы на оккупированной Луганщине
15:13
Обстрел Харьковщины: в Казачьей Лопане ранено четыре человека, два погибли
14:43
Бывший генерал-майор СБУ Шайтанов приговорен к 12 годам тюрьмы за госимену
14:03
Из-за обстрелов обесточены более 400 населенных пунктов в семи областях – Минэнерго
13:17
«Сдавала» позиции ВСУ. Жительницу Донбасса приговорили к 12 годам тюрьмы
12:47
Россия отказалась восстанавливать аэропорт Мариуполя в ближайшие годы
11:52
ВСУ имеют успех в Урожайном Донецкой области
10:38
Украинская ПВО сбила российский вертолет «Аллигатор»
09:52
Возле Бахмута ситуация остается сложной — Маляр
09:47
Силы ПВО уничтожили 15 дронов и 8 ракет. В Одессе вспыхнули пожары из-за обломков
09:03
Жители Торецка и Северска на Донетчине ранены в результате обстрелов
23:04
Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 августа
22:57
Обстрел и обыск судна «Сукра Окан» никем не подтвержден, кроме России — Гуменюк
все новости
ВИДЕО
В Одессе сгорел супермаркет из-за воздушной атаки. Фото: Силы ПВО уничтожили 15 дронов и 8 ракет. В Одессе вспыхнули пожары из-за обломков
14 августа, 09:47
В России показали новый учебник истории: что написано о войне с Украиной ► В России показали новый учебник истории: что написано о войне с Украиной ►
12 августа, 23:54
Взрыв беспилотника в Москве. Кадр из видео В центре Москвы сбит беспилотник
11 августа, 11:18
Их записали в «иноагенты»: Максакова, Апахонич, Беньяш — личные истории Их записали в «иноагенты»: Максакова, Апахонич, Беньяш — личные истории
10 августа, 18:40
В Сергиево-Посаде РФ горит завод Минобороны РФ, есть пострадавшие. Фото: Российские СМИ В Подмосковье произошел взрыв на заводе, который изготавливает военное оборудование
09 августа, 11:21
Мост в районе Геническа. Фото: ТАСС Нанесены удары по мостам возле Геническа и Чонгара
06 августа, 17:40

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама