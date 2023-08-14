Представитель судоходной компании рассказал об осмотре россиянами судна в Черном море

Представитель турецкой судоходной компании, владеющей судном, подтвердил информацию о том, что 13 августа группа военных РФ осмотрела сухогруз Sukru Okan под флагом Палау в юго-западной части Черного моря, высадившись на борт с вертолета Ка-29. Перед этим оккупанты открывали «предупредительный» огонь из стрелкового оружия. Об этом пишет CNN.



По его словам, утром воскресенья сухогруз был пуст и направлялся к дунайским портам, чтобы транспортировать оттуда зерно в порты Европы и Турции. Должностное лицо объяснило, что это судно сначала должно было плыть в румынский порт Сулина, а затем в украинский в Измаиле. Однако в определенный момент той ночи член экипажа указал пунктом назначения Sukru Okan Измаил.



Как рассказал представитель компании, тогда не находившийся на борту, турецкий экипаж получил сообщение от военного корабля России на пути к украинскому порту, после чего попытался развернуться к территориальным водам Турции и связаться с береговой охраной или другими официальными лицами.



Но вскоре корабль РФ произвел предупредительный выстрел для Sukru Okan и начал следовать за сухогрузом. Впоследствии с вражеского корабля взлетел вертолет, раздалось еще несколько выстрелов, и после этого российские солдаты спустились на борт.



Капитан объяснил военным, что не остановил судно, потому что находится в международных водах.



В течение часа российские военные при сопровождении капитана обыскивали каюты и изучали документы и паспорта членов экипажа. По мнению собеседника CNN, россияне были удовлетворены тем, что все люди на борту оказались турками. На судне экипажу «не угрожали и не предпринимали негативных действий».



После осмотра солдаты сказали капитану Sukru Okan подписать русскоязычный документ. Представитель компании предполагает, что в тексте говорилось об отсутствии раненых и повреждений на борту.



«Поскольку не было никаких негативных последствий и судно не было захвачено, мы решили, что оно должно продолжить свой путь», — добавило должностное лицо, допустив, что подобные инциденты еще будут происходить.



Он также рассказал, что сухогруз уже находится в румынских территориальных водах и ждет разрешения продолжить путь в Измаил от операторов украинского порта.

Минобороны остановило в Черном море иностранное судно, которое шло в порт Измаила в Одесской области. Россия говорит, что один из ее военных кораблей произвел «предупредительные выстрелы» по грузовому судну в Черном море после того, как оно не отреагировало на требование остановиться.



Представитель министерства обороны Турции заявил, что ему известно об инциденте, связанном с направлявшимся в Румынию кораблем и подтвердил, что официальные лица расследуют его.