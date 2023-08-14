Представник судноплавної компанії розповів про огляд росіянами судна у Чорному морі

Представник турецької судноплавної компанії, що володіє судном, підтвердив інформацію про те, що 13 серпня група військових РФ оглянула суховантажне судно Sukru Okan під прапором Палау в південно-західній частині Чорного моря, висадившись на борт з вертольота Ка-29. Перед цим окупанти відкривали «попереджувальний» вогонь зі стрілецької зброї. Про це пише CNN.



За його словами, вранці неділі суховантаж був порожній і прямував до дунайських портів, щоб транспортувати звідти зерно до портів Європи та Туреччини. Посадовець пояснив, що це судно спочатку мало плисти в румунський порт Суліна, а потім в українську в Ізмаїлі. Однак у певний момент тієї ночі член екіпажу вказав пункт призначення Sukru Okan Ізмаїл.



Як розповів представник компанії, турецький екіпаж, який тоді не перебував на борту, отримав повідомлення від військового корабля Росії на шляху до українського порту, після чого спробував розвернутися до територіальних вод Туреччини і зв'язатися з береговою охороною або іншими офіційними особами.



Але незабаром корабель РФ зробив попереджувальний постріл для Sukru Okan і почав йти за суховантажем. Згодом з ворожого корабля злетів вертоліт, пролунало ще кілька пострілів, і після цього російські солдати спустилися на борт.



Капітан пояснив військовим, що не зупинив судно, бо перебуває у міжнародних водах.



Протягом години російські військові під час супроводу капітана обшукували каюти та вивчали документи та паспорти членів екіпажу. На думку співрозмовника CNN, росіяни були задоволені тим, що всі на борту люди виявилися турками. На судні екіпажу «не загрожували і не робили негативних дій».



Після огляду солдати сказали капітану Sukru Okan підписати російськомовний документ. Представник компанії припускає, що в тексті йшлося про відсутність поранених та пошкоджень на борту.



«Оскільки не було жодних негативних наслідків і судно не було захоплене, ми вирішили, що воно має продовжити свій шлях», — додала посадова особа, припустивши, що подібні інциденти ще відбуватимуться.



Він також розповів, що суховантажне судно вже знаходиться в румунських територіальних водах і чекає дозволу продовжити шлях до Ізмаїлу від операторів українського порту.

Міноборони зупинило у Чорному морі іноземне судно, яке йшло до порту Ізмаїла на Одещині. Росія каже, що один із її військових кораблів зробив «попереджувальні постріли» вантажним судном у Чорному морі після того, як воно не відреагувало на вимогу зупинитися.



Представник міністерства оборони Туреччини заявив, що йому відомо про інцидент, пов'язаний з кораблем, що прямував до Румунії, і підтвердив, що офіційні особи розслідують його.