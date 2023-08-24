Войска РФ неудачно атаковали на пяти направлениях в Донецкой области: использовали артиллерию и авиацию

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали более 80 населенных пунктов в Донецкой области. Об обстрелах сообщили в пресс-центре Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В направлении к Бахмуту противник провел неудачные атаки в районе Веселого. Оккупанты нанесли авиаудары по окрестностям Спирного, Клещиевки, Андреевки и Белой Горы.

Карта deepstatemap

В направлении Марьинки: силы обороны Украины продолжают сдерживать российское наступление в окрестностях Марьинки и Новомихайловки. Российские войска также нанесли авиаудары в окрестностях Красногоровки.

Фото: Карта deepstatemap



В районе Шахтерской оси: враг нанес авиаудару по окрестностям Благодатного. На Лиманском направлении: противник обстрелял из артиллерии более 30 населенных пунктов, в том числе Выимку, Звановку, Раздолевку и Федоровку. Украинские защитники ко всему успешно отразили атаки российских войск в окрестностях Авдеевки.

Фото: Карта deepstatemap

Напомним, что вчера россияне дважды совершили массированный артобстрел Авдеевки.