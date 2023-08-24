Війська РФ невдало атакували на п'яти напрямках у Донецькій області: використали артилерію та авіацію

Минулої доби російські окупанти атакували понад 80 населених пунктів у Донецькій області. Про обстріл повідомили у пресцентрі Генерального штабу Збройних Сил України.

У напрямку Бахмута противник провів невдалі атаки у районі Веселого. Окупанти завдали авіаударів околицями Спірного, Кліщіївки, Андріївки та Білої Гори.

Карта deepstatemap

У напрямку Мар'їнки: сили оборони України продовжують стримувати російський наступ на околицях Мар'їнки та Новомихайлівки. Російські війська також завдали авіаударів на околицях Красногорівки.

Фото: Карта deepstatemap



У районі Шахтарської осі: ворог завдав авіаудару на околицях Благодатного. На Лиманському напрямку: противник обстріляв з артилерії понад 30 населених пунктів, у тому числі Виимку, Званівку, Роздолівку та Федорівку. Українські захисники до всього успішно відбили атаки російських військ на околицях Авдіївки.

Фото: Карта deepstatemap

Нагадаємо, що вчора росіяни двічі здійснили масований артобстріл Авдіївки.