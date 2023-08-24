Войска РФ утром обстреляли окрестности Краматорской громады, есть разрушения — ОВА

Сегодня утром, 24 августа, российские войска ударили по окрестностям Краматорской громады. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
«Утром россияне обстреляли окрестности Краматорской громады — повреждены частные дома. Среди ночи под удар попало Прелестное Черкасской громады — повреждена ферма», — написал он.
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Кроме того, по словам Кириленко, ситуация в регионе такова:
На Волновахском направлении повреждено 10 домов в Максимовке и 2 в Богоявленке Угледарской громады.
На Донецком направлении поврежден дом в Звездном Марьинской громады.
На Горловском направлении повреждены 6 домов в Часовоярской громаде.
На Лисичанском направлении поврежден дом в Северском и школа в Звановке.
Напомним, что оккупанты убили одного жителя Донецкой области.