Войска РФ утром обстреляли окрестности Краматорской громады, есть разрушения — ОВА

Сегодня утром, 24 августа, российские войска ударили по окрестностям Краматорской громады. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Утром россияне обстреляли окрестности Краматорской громады — повреждены частные дома. Среди ночи под удар попало Прелестное Черкасской громады — повреждена ферма», — написал он.

Кроме того, по словам Кириленко, ситуация в регионе такова:

На Волновахском направлении повреждено 10 домов в Максимовке и 2 в Богоявленке Угледарской громады.

На Донецком направлении поврежден дом в Звездном Марьинской громады.

На Горловском направлении повреждены 6 домов в Часовоярской громаде.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северском и школа в Звановке.

Напомним, что оккупанты убили одного жителя Донецкой области.