Війська РФ вранці обстріляли околиці Краматорської громади, є руйнування — ОВА

Сьогодні вранці, 24 серпня, російські війська вдарили по околицях Краматорської громади. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Вранці росіяни обстріляли околиці Краматорської громади — пошкоджено приватні будинки. Серед ночі під удар потрапило Чарівне Черкаської громади — пошкоджено ферму», — написав він.

Крім того, за словами Кириленка, ситуація в регіоні така:

На Волноваському напрямі пошкоджено 10 будинків у Максимівці та 2 у Богоявленці Вугледарської громади.

На Донецькому напрямку пошкоджено будинок у Зоряному Мар'їнському громаді.

На Горлівському напрямку пошкоджено 6 будинків у Часовоярській громаді.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверському та школу у Званівці.

Нагадаємо, що окупанти вбили одного мешканця Донецької області.