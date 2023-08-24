Войска РФ пытались прорвать оборону ВСУ в районе Новоегоровки — Луганская ОВА

Российские оккупанты на Луганщине в районе Новоегоровки пытались прорвать украинскую оборону, однако потерпели фиаско. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«Периодически россияне пытаются прорваться через нашу оборону, но украинские военные наносят им значительные поражения, что заставляет оккупантов изменить предыдущие планы. Как вот в районе Новоегоровки, где у оккупантов ничего не получилось», — написал он.

Читайте также: Россия выдала более 108 тысяч водительских удостоверений на оккупированной Луганщине

Кроме того, по словам Лысогора, захватчики нанесли авиационный удар по селу Твердохлебово, а артиллерией — по селу Невское и пгт Белогоровка.

Также оккупанты планируют развернуть очередную волну принудительной мобилизации. По предварительному плану необходимо мобилизовать до 70 тысяч человек.

«Единственный сдерживающий фактор — так называемые «первые выборы», которые состоятся в сентябре. В настоящее время оккупационные власти проводят совещания и инструктируют исполнителей. Повестки люди будут получать в присутствии росгвардии и полицейских», — заметил Лысогор.

Напомним, что часть школ в захваченной РФ части Луганской области будет учиться в очно-заочном формате. К тому же праздничные линейки в этих районах проводиться не будут.