Війська РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Новоєгорівки — Луганська ОВА

Російські окупанти на Луганщині в районі Новоєгорівки намагалися прорвати українську оборону, проте зазнали фіаско. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Періодично росіяни намагаються прорватися через нашу оборону, але українські військові наносять їм значні уражання, що змушує військових РФ змінити попередні плани. Як от у районі Новоєгорівки, де в окупантів нічого не вийшло», — написав він.

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Крім того, за словами Лисогора, загарбники завдали авіаційного удару по селу Твердохлібове, а артилерією — по селу Невське та смт Білогорівка.

Також окупанти планують розгорнути чергову хвилю примусової мобілізації. За попереднім планом, необхідно мобілізувати до 70 тисяч осіб.

«Єдиний стримуючий фактор — так звані «перші вибори», які відбудуться у вересні. Нині окупаційна влада проводить наради та інструктує виконавців. Повістки люди отримуватимуть у присутності росгвардії та поліцейських», — зауважив Лисогор.

Нагадаємо, що частина шкіл у захопленій РФ частині Луганської області навчатиметься у очно-заочному форматі. До того ж святкові лінійки у цих районах не проводитимуться.