Обстріл Херсонської області: війська РФ убили аграрія

Сьогодні, 24 серпня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. На жаль, через атаку загинув тракторист одного із сіл. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«На Херсонщині російська армія вбила аграрія. Під ворожий обстріл потрапив тракторист, який працював у полі поблизу Широкої Балки. Чоловік отримав поранення, несумісні із життям», — написав він.

Нагадаємо, що Херсон постійно страждає від обстрілу окупантів. Зокрема, 24 серпня в результаті дій росіян поранення отримала 7-річна дівчинка.