РФ может усилиться на Купянском направлении для прорыва — британская разведка

В британской разведке считают, что РФ может в ближайшие 2 месяца усилить наступление на направлении Купянск — Лиман. Российские войска могут предпринять такую попытку с целью продвижения на запад до реки Оскол и создания буферной зоны вокруг Луганской области.



«По мере того как Украина продолжает постепенно отвоевывать позиции на юге, российская доктрина предполагает, что она попытается вернуть инициативу, перейдя к наступательным действиям оперативного уровня. Купянск — Лиман — один из потенциальных районов для этого», — говорится в сообщении министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Twitter.



Вместе с тем, в разведке отмечают, что войска оккупантов оказались под давлением в Бахмуте и на юге Украины в результате контрнаступления украинских Вооруженных Сил. Однако, «Западная группировка войск РФ продолжает мелкомасштабные атаки на северо-востоке, в секторе Купянск — Лиман, и добилась некоторых ограниченных локальных успехов».