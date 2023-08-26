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РФ може посилитися на Куп'янському напрямі для прориву — британська розвідка

26 серпня 2023, 12:34

РФ може посилитися на Куп'янському напрямі для прориву — британська розвідка

У британській розвідці вважають, що РФ може найближчими 2 місяцями посилити наступ на напрямку Куп'янськ — Лиман. Російські війська можуть зробити таку спробу з метою просування на захід до річки Оскол та створення буферної зони навколо Луганської області.

«У міру того, як Україна продовжує поступово відвойовувати позиції на півдні, російська доктрина припускає, що вона спробує повернути ініціативу, перейшовши до наступальних дій оперативного рівня. Куп'янськ — Лиман — один із потенційних районів для цього», — йдеться у повідомленні міністерства оборони Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії у Twitter.

Водночас у розвідці зазначають, що війська окупантів опинилися під тиском у Бахмуті та на півдні України внаслідок контрнаступу українських Збройних Сил. Однак, «Західне угруповання військ РФ продовжує дрібномасштабні атаки на північному сході, в секторі Куп'янськ — Лиман, і досягло деяких обмежених локальних успіхів».

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